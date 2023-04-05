В самолете пара занялась сексом: отказались остановиться даже после просьбы

Бортпроводник вспомнила случаи, когда пассажиры ужасно вели себя в самолете.

Бортпроводник одного из популярных авиаперевозчиков рассказала о шокирующем поведении пассажиров на борту самолета. По ее словам, они могут мастурбировать, заниматься сексом или травмировать работников.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Стюардесса на условиях анонимности рассказала, что работать на борту самолетов очень сложно, ведь бывают агрессивные пассажиры, которые могут травмировать или грубо нарушают дисциплину.

Бортпроводник вспомнила историю, как во время полета пара начала заниматься сексом на заднем ряду кресел. Даже когда их поймали, они не остановились.

"Их даже не смутило, что их застали за этим занятием", — сказала стюардесса.

Другой случай произошел, когда мужчина начал во время полета смотреть порно и мастурбировать.

"В конце концов он начал раздеваться и помочился на себя, и тогда члены экипажа решили, что нужно его задержать. Они пытались отмыть его и одеть", — вспоминает женщина.

Она говорит, что когда пассажиры не занимаются сексом друг с другом, они пристают к персоналу авиакомпании. Так пассажиры могут бросить еду или выпивку в бортпроводника.

Напомним, женатый врач из больницы Северного Лондона занимался сексом с пациенткой, "чтобы облегчить ее боль в груди".

Читайте также: