Хотел построить карьеру ученого: президент Литвы признал, что был членом Компартии

Нынешняя деятельность Науседы не имеет ничего общего с поступком 35-летней давности.

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что был членом Коммунистической партии страны в 1980-х годах.

Об этом глава Литвы заявил телеканалу TV3.

Науседа объяснил вступление в Компартию стремлением стать ученым.

В 1987 году он завершал обучение на экономическом факультете Вильнюсского университета.

"Сразу после учебы я предстал перед соблазном вступить в (Коммунистическую – ред.) партию, поскольку это давало больше возможностей по карьере ученого. Я какое-то время думал об этом, пока, наконец, не уступил этому желанию", – сказал Науседа.

Он добавил, что в семье не поддержали вступление молодого Гитанаса в Компартию.

"Я был амбициозным и упрямым юношей, не слушал даже уговоров матери, которая отказывала меня", – подчеркнул он.

После массовых митингов движения за восстановление независимости Литвы "Саюдис" Неуседа прекратил участвовать в деятельности Компартии, а его нынешняя деятельность не имеет ничего общего с 35-летней давностью.

"Я понимаю, что кто-то меня осудит, меня уже осудили, а кто-то сделал это в первый день (президентского срока полномочий), 26 мая 2019 года… Но я обращаюсь ко всем людям, я просто спросил бы их, имеет ли моя деятельность в должности президента какое-то отношение к тому, что я делал 35 лет назад?" – задал вопрос Науседа.

Он также отметил, что вся его нынешняя профессиональная и политическая деятельность не имеет ничего общего с тем, что он "сделал в 1987 году".

Напомним, что 5 апреля почти 50 стран осудили РФ за злоупотребление в Совбезе ООН по похищению детей из Украины. Среди государств была и Литва.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.