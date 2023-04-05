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Уровень такой угрозы очень высокий: РФ держит в Черном море 4 ракетоносца

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Уровень такой угрозы очень высокий: РФ держит в Черном море 4 ракетоносца

Фото: Straits Sights

На боевом дежурстве из 6 единиц оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных. Но уровень даже такой угрозы оценивается как очень высокий.

В Черном море оккупанты продолжают свои маневры. Корабельная группировка врага в настоящее время уменьшена до 14 единиц.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

На боевом дежурстве из 6 единиц оставлено 4 ракетоносителя – 2 надводных, 2 подводных. Максимально возможный залп "Калибров" – 24.

По информации военных, не все корабли оснащены полностью, но уровень даже такой угрозы оценивается как очень высокий.

"Продолжаем отслеживать ситуацию. Напоминаем, что обстановка в море меняется динамично. Сигналы воздушной тревоги следует воспринимать как безусловное побуждение к четким оперативным действиям", — отметили в ОК "Юг".

Напомним, что вчера РФ вывела в Черное море шесть ракетоносцев.

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Дата публикации
Просмотры
245
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