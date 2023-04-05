Эрдоган призвал немедленно реформировать Совбез ООН

Об этом пишет Anadolu.

Порядок, ограничивающий судьбу человечества под контролем пяти стран, "не устойчив", — заявил президент Турции, призывая к "всеобъемлющей и всеобъемлющей" реформе Совета Безопасности ООН.

Он сказал, что Турция сейчас собирает урожай своей предпринимательской и гуманитарной внешней политики, и несколько стран спешат оказать помощь Турции после землетрясений 6 февраля на юге страны.

Что касается войны России против Украины, Эрдоган выразил веру в возможность «сохранить справедливый мир, который позволит обеим сторонам получить почетный выход, и который выведет наш регион из водоворота, в который его втянули».

Эрдоган сказал, что Турция знает об «играх в слова, дипломатические и военные уловки» террористических группировок и подтвердил, что его страна внимательно за ними следит.

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«Как мы не соглашаемся на то, чтобы наша страна была окружена террористическим коридором, мы точно не допустим дальнейших попыток», – добавил он.

Напомним, ранее советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что отсутствие реакции на нарушение международного права Россией приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира в мире.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксгоссекретарь США при президентстве Дональда Трампа Майк Помпео заявил, что не настроен оптимистично по отношению к ООН из-за присутствия в ней России и Китая.

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