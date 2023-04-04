У Зеленского прокомментировали председательство России в Совете Безопасности ООН

РФ будет председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение апреля.

Россия, которая больше года ведет полномасштабную войну против Украины, с 1 апреля начала председательствовать в Совете Безопасности ООН.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь права вето.

По его словам, это государство де-юре даже не приобрело членство в организации.

"Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира в мире", – написал Подоляк.

Россия не может ни председательствовать в Совете Безопасности ООН, ни иметь право вето. Это государство де-юре даже не приобрело членство в организации. Отсутствие реакции на нарушение международного права приведет к абсолютной потере субъектности ООН как ключевой организации по обеспечению мира в мире. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) April 4, 2023

Напомним, в течение апреля 2023 года Россия будет председательствовать в Совбезе ООН. В частности, она сменит Мозамбик.

Ранее советник президента заявил, что за убийством пропагандиста и "военнослужащего" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) стоит Россия , и цель такого шага агрессора – подбирать "добровольцев" на войну против Украины.

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