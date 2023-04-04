У Зеленского объяснили, зачем на самом деле был убит Татарский

Подоляк убежден, что РФ нужна шок-мобилизация своего населения на войну.

За убийством пропагандиста и "военкора" Владлена Татарского (настоящее имя – Максим Фомин) стоит Россия, и цель такого шага агрессора – добирать "добровольцев" на войну против Украины.

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил в Сети.

"Рф нужна шок-мобилизация своего населения под эгидой "Родина в опасности!", чтобы подбирать "добровольцев"… Рф необходимо оправдать агрессивную войну, чтобы сократить помощь Украине…" – объяснил Подоляк.

Он также призвал делать правильные выводы о природе любых "терактов" в России.

Что известно об убийстве Татарского

Татарский был ликвидирован 2 апреля в Санкт-Петербурге, где в одном из кафе он проводил встречу со своими поклонниками. По утверждениям российских спецслужб, сдетонировала взрывчатка в статуэтке, которую Татарскому в этом же заведении подарила неизвестная девушка.

Позже в РФ заявили о задержании подозреваемой в убийстве – жительницы Санкт-Петербурга Дарьи Треповой.

Российский антитеррористический комитет заявил, что ликвидация Татарского была якобы спланирована "спецслужбами Украины". В то же время в Кремле заявили, что за убийством может стоять "киевский режим".

Убийство Татарского: кто и по каким мотивам заказал кремлевского пропагандиста

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