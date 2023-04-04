У Зеленського розтлумачили, навіщо насправді було вбито Татарського

Подоляк переконаний, що РФ потрібна шок-мобілізація свого населення на війну.

За вбивством пропагандиста і "військкора" Владлена Татарського (справжнє ім'я – Максим Фомін) стоїть Росія, і мета такого кроку агресора – добирати "добровольців" на війну впроти України.

Таку думку радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив у Мережі.

"Рф потрібна шок-мобілізація свого населення під егідою "Батьківщина у небезпеці!", щоб добирати "добровольців"… Рф необхідно виправдати агресивну війну, щоб скоротити допомогу Україні…" – пояснив Подоляк.

Він також закликав робити правильні висновки про природу будь-яких "терактів" у Росії.

Що відомо про вбивство Татарського

Татарського було ліквідовано 2 квітня у Санкт-Петербурзі, де в одному з кафе він проводив зустріч зі своїми шанувальниками. За твердженнями російських спецслужб, здетонувала вибухівка у статуетці, яку Татарському в цьому ж закладі подарувала невідома дівчина.

Згодом у РФ заявили про затримання підозрюваної у вбивстві – жительки Санкт-Петербурга Дар'ї Трепової.

Російський антитерористичний комітет заявив, що ліквідація Татарського була начебто спланована спецслужбами України". Водночас у Кремлі заявили, що за вбивством може стояти "київський режим".

Вбивство Татарського: хто та з яких мотивів замовив кремлівського пропагандиста

Читайте також: