Медик решил вылечить пациентку сексом: что у нее болело

Женатый врач из больницы Северного Лондона занимался сексом с пациенткой, "чтобы облегчить ее боль в груди".

Об этом сообщает MyLondon.

Врач Эвере Оньекпе начал сексуальные отношения с пациенткой, в которые входили сообщения WhatsApp с медицинскими советами вперемешку с обнаженными фото.

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Вечером 5 июня 2020 года в больницу скорой помощи обратилась пациентка, которая сначала страдала от боли в спине. Врач выписал ее, но перед отъездом женщина дала Оньекпе лист бумаги с ее телефонным номером.

Врач начал контактировать с пациенткой, чтобы спросить о ее самочувствии, и назвал ее "хорошенькой". Впоследствии женщина вернулась в отделение неотложной помощи с жалобами на боль в груди. Оньекпе как раз был на дежурстве, однако пациентку принял другой врач.

Тогда женщина написала Оньекпе в WhatsApp, что она находится в больнице скорой помощи. Врач перевел разговор на секс и спросил, занимается ли она сексом, поскольку это помогает справиться с болью. Она отписала, попросив о любых предложениях. Тогда Оньекпе ответил: "Вы знаете, я хочу…. Вы или я могли бы попасть в неприятности. В Великобритании запрещено врач и пациент".

Разговор ставал все более откровенным, и в 23:16 Оньекпе отослал женщине сообщение с вопросом, может ли он заняться с ней оральным сексом, прежде чем она покинет больницу. Затем врач с пациенткой занялись сексом в больничном туалете. Половой акт был по согласию, но по предложению Оньекпе.

На следующий день врач отправился к пациентке домой и они снова занялись сексом. В следующие недели между ними в WhatsApp начались "несоответствующие, сексуально мотивированные" разговоры о частной жизни, обмен обнаженными фотографиями с медицинскими советами.

Отношения между врачом и пациенткой испортились, но 3 августа 2020 года Оньекпе были арестованы по подозрению в изнасиловании пациентки. Однако полиция решила не принимать дальнейшие меры по отношению к врачу.

Во время трибунала Оньекпе заявил, что получил поддержку от своей жены, указал на свою "безупречную карьеру", признав все обвинения. Он также получил совет от пастора из США. Представитель Оньекпе сказал, что врач соглашается, что должен был проигнорировать номер телефона, предоставленного ему пациенткой, и объяснить ей, что он не может с ней связаться.

"Я понимаю, что то, что я сделал, было ужасным и что я подвел себя, свою семью и своих коллег. Я также соглашаюсь с тем, что я воспользовался своим профессиональным положением, положив начало этим коротким сексуальным отношениям, хотя они и были по согласию", – заявил врач.

Трибунал признал, что характер текстового общения и двух сексуальных контактов, один из которых состоялся на территории больницы, был "жалким" и опозорил бы медицинскую профессию. Врач был временно отстранен от должности на шесть месяцев. Кроме того, было назначено судебное слушание, на котором Оньекпе будет предоставлена возможность показать, как он обдумал свое поведение и почему его следует вернуть во врачебный реестр.

Напомним, в США учителю естественных наук в средней школе Сиэтла выдвинули обвинения в неоднократном сексе с 16-летней школьницей, в том числе и в его машине.

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