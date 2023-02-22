Медик вирішив вилікувати пацієнтку сексом: що у неї боліло

Лікаря було тимчасово відсторонено від посади на шість місяців.

Одружений лікар із лікарні Північного Лондона займався сексом із пацієнткою, "щоб полегшити її біль у грудях".

Про це повідомляє MyLondon.

Лікар Евере Оньєкпе почав сексуальні стосунки з пацієнткою, до яких входили повідомлення WhatsApp з медичними порадами впереміш із оголеними фото.

Також читайте Директорку та вчителя фізкультури звільнили за секс у школі

Ввечері 5 червня 2020 року до лікарні швидкої допомоги звернулася пацієнтка, яка спочатку страждала від болю в спині. Лікар виписав її, але перед від’їздом жінка дала Оньєкпе аркуш паперу із її номером телефону.

Лікар почав контактувати з пацієнткою, щоб запитати про її самопочуття, і назвав її "гарненькою". Згодом жінка повернулася до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на біль у грудях. Оньєкпе саме був на чергуванні, однак пацієнтку прийняв інший лікар.

Тоді жінка написала Оньєкпе у WhatsApp, що вона перебуває в лікарні швидкої допомоги. Лікар перевів розмову на секс і запитав, чи займається вона сексом, оскільки це допомагає впоратися з болем. Вона відписала, попросивши про будь-які пропозиції. Тоді Оньєкпе відповів: "Ви знаєте, я хочу …. Ви або я могли б потрапити в неприємності. У Великій Британії заборонено лікар і пацієнт".

Розмова стала дедалі відвертішою, і о 23:16 Оньєкпе надіслав жінці повідомлення із запитанням, чи може він зайнятися з нею оральним сексом, перш ніж вона залишить лікарню. Потім лікар із пацієнткою зайнялися сексом в лікарняній вбиральні. Статевий акт був за згодою, але за пропозицією Оньєкпе.

Наступного дня лікар вирушив до пацієнтки додому і вони знову зайнялися сексом. У наступні тижні між ними у WhatsApp почалися "невідповідні, сексуально вмотивовані" розмови про приватне життя, обмін оголеними фотографіями з медичними порадами.

Стосунки між лікарем та пацієнткою врешті зіпсувалися, але 3 серпня 2020 року Оньєкпе було заарештовано за підозрою у зґвалтуванні пацієнтки. Однак поліція вирішила не вживати подальших заходів щодо лікаря.

Під час трибуналу Оньєкпе заявив, що отримав підтримку від своєї дружини, вказав на свою "бездоганну кар’єру", водночас визнавши всі звинувачення. Він також отримав пораду від пастора зі США. Представник Оньєкпе сказав, що лікар погоджується, що повинен був проігнорувати номер телефону, який йому надала пацієнтка, і пояснити їй, що він не може з нею зв’язатися.

"Я розумію, що те, що я зробив, було жахливим і що я підвів себе, свою родину та своїх колег. Я також погоджуюся з тим, що я скористався своїм професійним становищем, започаткувавши ці короткі сексуальні стосунки, хоч вони й були за згодою", – заявив лікар.

Трибунал визнав, що характер текстового спілкування та двох сексуальних контактів, один з яких відбувся на території лікарні, був "жалюгідним" і зганьбив би медичну професію. Лікаря було тимчасово відсторонено від посади на шість місяців. Окрім того, було призначено судове слухання, на якому Оньєкпе буде надано можливість показати, як він обмірковував свою поведінку та чому його слід повернути до лікарського реєстру.

Нагадаємо, у США вчителю природничих наук у середній школі Сіетла висунули обвинувачення у неодноразовому сексі з 16-річною школяркою, зокрема і в його машині.

Читайте також: