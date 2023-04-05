Жінка спантеличила прикрасами, які робить зі сперми – фото, відео

На рік вона заробляє 405 тисяч канадських доларів.

Канадійка Аманда Бут робить прикраси зі сперми.

33-річна майстриня висушує біологічну рідину та перетворює її на різні декоративні речі.

Зокрема, жінка спантеличила користувачів, коли показала, як робила яйце для чоловіка, яким він хотів похизуватися перед своїми приятелями. Вона зазначила, що це найбільша прикраса, яку замовляли у неї клієнти.

"Клієнт просто хотів собі простий експонат, щоби поставити його на полицю. Він хотів яйце розміром із велике куряче", - прокоментувала вона у своєму TikTok.

Бут висушує сперму, перетворює її на порошок, а потім змішує з напівпрозорою глиною для створення виробів.

Фото: instagram.com/trinketsbyamandabooth

Зі свого боку, користувачі були спантеличені і не могли уявити собі, що підуть до когось в гості і побачать прикрасу, зроблену з чиєїсь сперми.

До слова, жінка продає прикраси за 110–300 канадських доларів (3000-8000 грн). Бізнес приносить їй річного прибутку в 405 тисяч канадських доларів (майже 11 млн грн).

Для виготовлення різних дрібничок вона також використовує грудне молоко та попіл.

Нагадаємо, американська порнозірка Стормі Деніелс встановила рекордний день на Pornhub після арешту Дональда Трампа. Експрезиденту США висунули звинувачення у фальсифікації документів після виплати грошей за мовчання зірці фільмів для дорослих про їхній сексуальний зв'язок 2016 року.

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