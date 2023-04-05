Найбільша космічна мережа в історії може ось-ось впасти на землю - ЗМІ

Застосовуючи економіку масштабу та ракети багаторазового використання, космічні запуски стали ще однією службою доставлення, через що наше небо заповнюється.

Про це пише Finance.Yahoo.

Це приголомшливе досягнення, найбільш приголомшливе для Маска, оскільки запуски проводяться дешево, регулярно, а надійність — це твердий горішок.

Просто запитайте Річарда Бренсона, який підтримав, очевидно, дешевшу та менш ризиковану пропозицію стріляти корисним вантажем із ракет.

Він сподівався перемогти Маска в його власній грі, але минулого тижня Virgin Orbit майже закрили, звільнивши 675 співробітників – близько 85 відсотків від загальної кількості працівників.

Тож Маск зробив автоперевезення дешевими. Але постало питання: а що ми кладемо до вантажівок? Де ринок, який дозволяє оператору запуску вигідно використовувати цю нову потужність?

Для Маска, засновника Amazon Джеффа Безоса та інших була одна очевидна відповідь. Вони розмістять багато супутників на дуже низькій навколоземній орбіті – звідси й назва категорії LEO, – щоб забезпечити підключення до Інтернету туди, де недоступні оптоволокно та мобільний зв’язок.

Сільське населення, комерційні авіалінії та морська індустрія — усі вони почнуть стукати в їхні двері. Більше 10 000 цих супутників нового покоління вже запущено, а дочірня компанія SpaceX Starlink є лідером у цій галузі.

Ясної ночі ви можете побачити ці сузір’я зі свого заднього саду, як вони пливуть по небу. І небо ось-ось стане ще більш зайнятим: Starlink розширить свій флот майже до 30000, Amazon's Kuiper Project планує 7774 супутники, а OneWeb запустила 634 супутники, з планами на понад 6000.

Якщо всі ці плани вдасться реалізувати, 50000 супутників обертатимуться навколо Землі, і всі вони переслідуватимуть ті самі ринки. Це різке зростання пропускної здатності з 3,7 терабіт на секунду 2020 року до понад 50 до 2026 року.

Все це дуже захопливо та створило інженерний ренесанс. Економіка масового виробництва прийшла до галузі, яка раніше була майже на замовлення.

Але є проблема: супутники нового покоління мають дуже короткий термін служби. Тож коли приходить час, вони буквально з гуркотом падають на землю.

Причина цього неминуча: перетягування. Оскільки супутники LEO розташовані ближче до землі, де атмосфера набагато густіша, а гравітаційне тяжіння сильніше, вони живуть не так довго, як набагато вищий геостаціонарний супутник, який повинен забезпечити 15 років життя, перш ніж викликати сервісного інженера.

Газ криптон на борту кожного блоку LEO, необхідний для забезпечення постійного орбітального підштовхування, вичерпується приблизно за п’ять років. Годинник йде, і гонка Starlink та його конкурентів за отримання прибутку.

Можливо, рішенням є широкосмуговий зв’язок у сільській місцевості, і жителі Північної Америки платять за широкосмуговий зв’язок набагато більше, ніж ми. Але в малонаселених регіонах розвинених країн є дуже багато цінних клієнтів. Для бідніших країн, де зв’язок дуже потрібний, оператори 4G і 5G можуть досягти їх швидше.

Ще один ринок – це самі оператори 4G і 5G, оскільки супутники LEO забезпечують необхідне зворотне підключення як основного, так і резервного каналу.

OneWeb хитро націлився на цей ринок, підписавши угоди з приблизно 50 операторами, включно з BT і Orange. Але для авіаційного та морського ринків наявні супутникові оператори, як-от Viasat, не сидять без діла та створюють жорстку конкуренцію. Можливо, надія полягає в появі нових клієнтів. Саме на це робить ставку підприємець професор Адам Бомонт з aql, який встановив інфраструктуру для супутникових мереж.

“Великі частини земної кулі не охоплені високою смугою зв’язку, але існує величезний морський ринок телеметрії та відстеження”, – каже він.

Аналітики Euro Consult і AMR сходяться на думці, що LEO матиме достатнє зростання, щоб зберегти інвестиції. Будемо сподіватися, що з ними все гаразд. Якщо ні, ми побачимо найдивовижніший феєрверк усіх часів, коли вони почнуть падати на землю.

Нагадаємо, що американський винахідник Ілон Маск планує побудувати власне місто у штаті Техас.

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