Ілон Маск хоче побудувати власне місто у США

Для досягнення цієї мети бізнесмен вже купив землю у штаті Техас.

Американський винахідник Ілон Маск планує побудувати власне місто у штаті Техас.

Про це інформує видання WSJ.

За даними журналістів видання, підприємець придбав тисячі акрів пасовищ і сільськогосподарських угідь за 35 миль від столиці штату міста Остін.

На цій землі Маск хоче побудувати місто для співробітників його компанії Tesla, яка наразі базується в Остіні. Також там проживатимуть співробітники його інших компаній Boring та SpaceX. Вартість оренди житла буде нижчою, ніж на ринку.

Ілон Маск хоче назвати нове місто Снейлбрук (Snailbrook). Це похідне від компанії Boring, коли під час будівництва тунелів він запропонував створити бурильні машини, яки мають рухатися "швидше за равлика".

В законодавстві штату Техас передбачено, що статус міста може отримати населений пункт, у якому проживають більше ніж 201 особа. Лише після цього можна подавати заявку на отримання дозволу від судді округу. Повідомляється, що наразі від Ілона Маска заявок не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що соцмережа Twitter більше не в змозі захистити користувачів від тролінгу, координованої державою дезінформації та сексуальної експлуатації дітей після звільнень і змін під керівництвом власника Ілона Маска.

Також ми інформували, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на цинічну заяву американського бізнесмена Ілона Маска про Революцію Гідності, який назвав її "державним переворотом", та порадив йому "не читати російські газети".

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