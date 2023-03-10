Илон Маск хочет построить собственный город в США

Для достижения этих целей бизнесмен уже купил землю в штате Техас.

Американский изобретатель Илон Маск планирует построить свой город в штате Техас.

Об этом сообщает издание WSJ.

По данным журналистов издания, предприниматель приобрел у тысячи акров пастбищ и сельскохозяйственных угодий в 35 милях от столицы штата города Остин.

На этой земле Маск хочет построить город для сотрудников его компании Tesla, базирующейся в настоящее время в Остине. Также там будут проживать сотрудники других компаний Boring и SpaceX. Стоимость аренды жилья будет ниже, чем на рынке.

Илон Маск хочет назвать новый город Снейлбрук (Snailbrook). Это производное от компании Boring, когда во время строительства тоннелей он предложил создать бурильные машины, которые должны двигаться "быстрее улитки".

В законодательстве штата Техас предусмотрено, что статус города может получить населенный пункт, в котором проживает более 201 человека. Только после этого можно подавать заявку на получение разрешения от судьи округа. Сообщается, что от Илона Маска заявок не поступало.

Напомним, ранее сообщалось, что соцсеть Twitter больше не в состоянии защитить пользователей от троллинга, координированного государством дезинформации и сексуальной эксплуатации детей после увольнений и изменений под руководством владельца Илона Маска.

Также мы информировали, что советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на циничное заявление американского бизнесмена Илона Маска о Революции Достоинства, который назвал его "государственным переворотом" и посоветовал ему "не читать российские газеты".

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