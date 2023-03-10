Ключевые события войны будут в 2023 году: Подоляк назвал решающие месяцы

По мнению Михаила Подоляка, следующие 2-3 месяца для РФ станут главными с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить. Дальше ситуация на фронте будет выглядеть иным образом – это будет одностороннее движение Украины.

Ключевые события в войне должны произойти уже в 2023 году. Однако война должна быть неожиданной для врага, поэтому сегодня важно меньше говорить о предстоящем контрнаступлении ВСУ, чтобы минимизировать риски.

Контрнаступление украинских защитников обязательно будет, но как оно будет проходить и на каких направлениях, это должно стать сюрпризом для российских оккупантов.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире "24 канала".

Ситуация на фронте будет выглядеть иным образом

Кроме того, еще одной важной составляющей хода событий на поле боя является ресурс. По мнению Подоляка, следующие 2-3 месяца для России станут главными с точки зрения того ресурса, который она накопила и может потратить.

Дальше ситуация на фронте будет выглядеть иным образом – это будет одностороннее движение Украины. А здесь для нашего государства важно получить некоторые инструменты.

В первую очередь, это дальнобойные ракеты, которыми ВСУ смогут отрабатывать по составам врага глубоко в тылу. Таким образом, Украина сможет уничтожить остатки вооружения, которые еще имеют оккупанты, и вызвать деморализацию и панические настроения внутри России.

В то же время второй ключевой инструмент – артиллерийские снаряды калибра 155, 152 и 122 миллиметра. Их не так много производилось, потому что это советские снаряды, и мир не накапливал их. Однако сегодня уже много инвестиций в европейские военно-промышленные комплексы, чтобы увеличить изготовление этих боеприпасов.

"Эти снаряды позволят уничтожать российский живой мобилизованный компонент и не допускать таких боестолкновений, как мы видим сегодня на Бахмутском направлении. Все, что надо, ключевые события состоятся в 2023 году. Мне кажется, что окончательно это будет лето–осень", – предположил советник главы ОПУ.

В то же время советник главы ОПУ отметил, что контрнаступление ВСУ начнется примерно через два месяца.

Напомним, представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий рассказывал, когда ВСУ смогут перейти в контрнаступление.

Бывший советник ОП Алексей Арестович заявлял, что проведение украинского контрнаступления сдерживает лишь недостаточное количество вооружения и военной техники западных партнеров.

Самый реалистичный сценарий окончания войны и выборочные санкции против России | Михаил Подоляк

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