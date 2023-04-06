Арестович рассказал о двух важных изменениях на фронте

По словам Арестовича, ВСУ "отпинали" врага в Марьинке и подвинули вражеские позиции в Авдеевке.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что на фронте есть два важных изменения.

Об этом он сказал в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Есть два изменения: в Марьинке мы их отпинали и они это признали, и в районе Авдеевки их сдвинули с позиций "слегка", — сообщил Арестович.

По его словам, в Бахмуте продолжаются тяжелые бои, как в центре города, так и вокруг по периметру.

"Наши эффективно обороняются, реагируют на штурмовые действия противника. Ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая. Пока полного окружения нет, оборона ведется", – уточнил он.

На других направлениях фронта продолжаются бои местного значения, подытожил Арестович.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, от чего будет зависеть исход битвы за Бахмут. В городе ВСУ продолжают удерживать западную часть города.

По информации Генштаба ВСУ, враг наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Читайте также: