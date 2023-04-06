Враг беспощадно обстрелял Сумщину: почти 230 "прилетов"

К сожалению, есть разрушения.

Ситуация на приграничьи Сумской области по состоянию на 21.00 5 апреля 2023 года.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов пограничных громад: Белопольской, Краснопольской, Хотинской, Глуховской, Середино-Будской. Зафиксировано 229 "прилетов" – ракетный обстрел, а также из РСЗО, минометов, артиллерии и АГС. К сожалению, есть разрушение.

Краснопольская громада: врагом нанесен обстрел громад с помощью противотанковых управляемых ракет (2 прилета), артиллерии – 3 "прилета" и РСЗО – 19 "прилетов". Кроме того, под вечер артиллерийским обстрелом одного из сел громады поврежден и совершен поджог хозяйственных помещений одного из местных предприятий.

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Хотинская громада: в результате минометного обстрела (6 "прилетов") повреждены 3 частных жилых дома и бытовая газораспределительная труба.

Глуховская громада: с территории РФ совершен артиллерийский обстрел (3 прилета), а затем еще один (8 "прилетов"). В результате последнего обстрела повреждены частное жилое домохозяйство и нежилые помещения.

Средне-Будская громада: россияне били из минометов – 5 "прилетов" и стреляли из АГС – 8 выстрелов.

Белопольская громада: россияне обстреливали из АГС (70 выстрелов) и минометов – 56 "прилетов".

Ранее мы сообщали, что количество жертв в результате обстрела Константиновки возросло. Из — за атаки захватчиков погибли шесть человек.

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