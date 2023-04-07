Ізраїль вночі обстріляв Ліван: деталі

Ізраїльська армія обстріляла Ліван.

Про це повідомляє армійська пресслужба.

Зокрема, ЦАХАЛ завдав ударів по цілях, що належать терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.

Нагадаємо, що раніше Ізраїль атакував з повітря Сектор Гази. З Сектора Газа було зафіксовано кілька пусків, але обмежено. Загалом ХАМАС не вдається розгорнути свою інфраструктуру для завдання ударів, оскільки Армія оборони Ізраїлю превентивно завдає ударів по точках запуску.

Представники Єгипту повідомили лідерам ХАМАС, що ізраїльські удари – це відповідь на сьогоднішній ракетний обстріл ізраїльських міст.

Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях.

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах, з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і покалічили людей.

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