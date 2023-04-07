Израиль ночью обстрелял Ливан: детали

Продолжается жаркая ночь между Израилем и Сектором Газа.

Израильская армия обстреляла Ливан.

Об этом сообщает армейская пресс-служба.

В частности, ЦАХАЛ нанес удары по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

Напомним, что ранее Израиль атаковал с воздуха Сектор Газа. С сектора Газа было зафиксировано несколько пусков, но ограничено. В общем, ХАМАС не удается развернуть свою инфраструктуру для нанесения ударов, поскольку Армия обороны Израиля превентивно наносит удары по точкам запуска.

Представители Египта сообщили лидерам ХАМАС, что израильские удары – это ответ на сегодняшний ракетный обстрел израильских городов.

Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах, с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и искалечили людей.

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