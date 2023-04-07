Астрологічний прогноз на 7 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: намітивши на цей день важливі професійні справи, не варто посвячувати в їхні подробиці інших людей – особливо колег: їхні поради можуть спантеличити. Від ухвалення важливих рішень потрібно відмовитися – воно загрожує помилкою.

Символ дня: дзеркало.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий, малахітовий.

Щасливі камені дня: білий агат, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: нирки, поперек.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, як правило, триває довго, але серйозних наслідків не має. Поставлений сьогодні діагноз необхідно перевіряти ще раз у іншого лікаря – перший може помилитися.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'ясної їжі, замінивши її рибою та овочами.

Стрижка дня: від стрижки цього дня краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день можна провести у саду чи городі.

Магія та містика дня: бажано читати змови, мета яких – протистояти пристріту – його ймовірність цього дня зростає в рази.

Сни дня: сни нинішньої ночі розкажуть людині про те, яке місце вона посідає у суспільстві – від глобального масштабу до особистого, тобто родини.

Табу дня: табу сьогодення – шкідливі звички: куріння, вживання алкоголю та переїдання.

Цитата дня: "Від спокійного роздуму пуття більше, ніж від поривів розпачу" (Франц Кафка).

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