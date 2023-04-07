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Астрологический прогноз на 7 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
49
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 апреля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: наметив на этот день важные профессиональные дела, не стоит посвящать в их подробности других людей – особенно коллег: их советы могут сбить с толку. От принятия важных решений нужно отказаться – оно чревато ошибкой. 

Символ дня: зеркало. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный. 

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист. 

За какую часть тела отвечает: почки, поясница. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, как правило, длится долго, но серьезных последствий не имеет. Поставленный сегодня диагноз необходимо перепроверить у другого врача – первый может ошибиться. 

Питание дня: необходимо отказаться от мясной пищи, заменив ее рыбой и овощами. 

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться. 

Дачные работы дня: день можно провести в саду или огороде. 

Магия и мистика дня: желательно читать заговоры, цель которых – противостоять сглазу – его вероятность в этот день возрастает в разы. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о том, какое место он занимает в обществе – от глобального масштаба до личного, то есть, семьи. 

Табу дня: табу нынешнего дня – вредные привычки: курение, употребление алкоголя и переедание. 

Цитата дня: "От спокойного размышления толку больше, чем от порывов отчаяния" (Франц Кафка). 

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Дата публикации
Просмотры
49
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