Астрологический прогноз на 7 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: наметив на этот день важные профессиональные дела, не стоит посвящать в их подробности других людей – особенно коллег: их советы могут сбить с толку. От принятия важных решений нужно отказаться – оно чревато ошибкой.
Символ дня: зеркало.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, поясница.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, как правило, длится долго, но серьезных последствий не имеет. Поставленный сегодня диагноз необходимо перепроверить у другого врача – первый может ошибиться.
Питание дня: необходимо отказаться от мясной пищи, заменив ее рыбой и овощами.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Дачные работы дня: день можно провести в саду или огороде.
Магия и мистика дня: желательно читать заговоры, цель которых – противостоять сглазу – его вероятность в этот день возрастает в разы.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о том, какое место он занимает в обществе – от глобального масштаба до личного, то есть, семьи.
Табу дня: табу нынешнего дня – вредные привычки: курение, употребление алкоголя и переедание.
Цитата дня: "От спокойного размышления толку больше, чем от порывов отчаяния" (Франц Кафка).
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