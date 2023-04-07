Мольфар предвидела, как Украина вернет Крым и будут ли там бои

Мольфар Елена Стеценко предвидела, как Украина будет возвращать оккупированный Крым. По ее словам, Россия добровольно вернет Украине оккупированный полуостров.

Об этом она рассказала ютуб-каналу "Мой мир".

"Мы вместе с экстрасенсами не видели, что произойдет еще какое-то нападение на Крымский мост. Украина не собирается его разрушать. Но Россия может сама это сделать для того, чтобы украинские войска из Крыма не перешли в Россию. Россия очень сильно боится, что у Украины есть такой план мести и будет нападать не только на Крымский мост, но и на Москву", – сказала Елена Стеценко.

Мольфар убеждает, что возвращение Крыма будет происходить мирным путем.

"Там люди готовят тревожные чемоданы. То, что сейчас готовятся эвакуационные мероприятия, это действительно так. Мы знаем, что вывозится и имущество, и семьи руководства. Поэтому они уже согласились с тем, что Крым все-таки вернется в Украину. Мы это увидим. Я не видела военных действий на территории Крыма, он вернется мирным путем", — сказала она.

Отметим, что астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ведьма-некроман Мария Тиха заявила, что развязка войны уже скоро, но окончание следует ожидать в следующем, 2024 году.

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