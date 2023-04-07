Ізраїль розповів, чому обстріляв Ліван

Ізраїльські військові завдали ударів по цілях, що належать терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.

Про це інформує ізраїльська армійська пресслужба.

Вночі у п’ятницю 7 квітня 2023 року Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по об’єктах терористичної організації ХАМАС на півдні Лівану.

«ЦАХАЛ не дозволить терористичній організації ХАМАС діяти з території Лівану та покладає на державу Ліван відповідальність за кожен спрямований вогонь з її території», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше у четвер, 6 квітня, коли в Ізраїлі святкують Песах (релігійне свято - ред.), з території Лівану були випущені десятки ракет по містах на півночі країни. Система протиповітряної оборони "Залізний купол" не впоралася з масштабною атакою, деякі ракети вибухнули і поранили людей.

Також в ніч проти 7 квітня армія з повітря атакувала Сектор Гази, з якого обстрілюють ізраїльські міста.

До того ж Ізраїль заявив, що вся відповідальність за ескалацію конфлікту лежить повністю на терористичних угрупованнях.

"Ізраїль завжди жорстко відповідатиме всім своїм противникам, змушуючи їх платити високу ціну за агресивні дії щодо єврейської держави", - заявив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу за підсумками наради військово-політичного кабінету, що завершилася, за участю ключових міністрів.

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