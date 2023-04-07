Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Израиль рассказал, почему обстрелял Ливан

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Израиль рассказал, почему обстрелял Ливан

Фото: Associated Press

Израильские военные нанесли удары по целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

Об этом сообщает израильская армейская прессслужба.

Ночью в пятницу 7 апреля 2023 года Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

"ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и возлагает на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь с его территории", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах (религиозный праздник – ред.), с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и ранили людей.

Также в ночь на 7 апреля армия с воздуха атаковала Сектор Газы, из которого обстреливают израильские города.

К тому же, Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках.

"Израиль всегда будет жестко отвечать всем своим противникам, заставляя их платить высокую цену за агрессивные действия в отношении еврейского государства", — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося совещания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

Читайте также:

Ливан пропустил украденную украинскую муку и ячмень

Ливан пропустил украденную украинскую муку и ячмень

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
677
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация