Израиль рассказал, почему обстрелял Ливан

Об этом сообщает израильская армейская прессслужба.

Ночью в пятницу 7 апреля 2023 года Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам террористической организации ХАМАС на юге Ливана.

"ЦАХАЛ не позволит террористической организации ХАМАС действовать с территории Ливана и возлагает на государство Ливан ответственность за каждый направленный огонь с его территории", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в четверг, 6 апреля, когда в Израиле празднуют Песах (религиозный праздник – ред.), с территории Ливана были выпущены десятки ракет по городам на севере страны. Система противовоздушной обороны "Железный купол" не справилась с масштабной атакой, некоторые ракеты взорвались и ранили людей.

Также в ночь на 7 апреля армия с воздуха атаковала Сектор Газы, из которого обстреливают израильские города.

К тому же, Израиль заявил, что вся ответственность за эскалацию конфликта лежит полностью на террористических группировках.

"Израиль всегда будет жестко отвечать всем своим противникам, заставляя их платить высокую цену за агрессивные действия в отношении еврейского государства", — заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по итогам завершившегося совещания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

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