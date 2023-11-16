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Росіяни запустили по Україні 18 дронів-камікадзе: скільки збила ППО

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Росіяни запустили по Україні 18 дронів-камікадзе: скільки збила ППО

Безпілотник Shahed

Окрім БПЛА, на Полтавщині була збита ворожа керована авіаракета.

Російські війська влаштували атаку по Україні в ніч проти 16 листопада, запустивши 18 ударних безпілотників Shahed. Більшість були збиті силами ППО.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У ніч на 16 листопада окупанти атакували України з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росія) 18-ма дронами типу Shahed. У багатьох українських регіонах лунала повітряна тривога і працювала протиповітряна оборона.

В результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних сил знищили 16 російських безпілотників. У ПС додали, що були задіяні підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи.

Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині було знищено російську керовану авіаракету Х-59.

Близько опівночі окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Харківщині ракетами з ЗРК С-300. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.

Статистики від Повітряних сил про збиті БПЛА та ракети ворога / ©
Статистики від Повітряних сил про збиті БПЛА та ракети ворога

Нагадаємо, російські війська протягом 15-16 листопада атакували дев’ять областей України з різного озброєння, внаслідок чого були поранені та загинули цивільні, зафіксовані руйнування.

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Дата публікації
Перегляди
253
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