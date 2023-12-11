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Вже півгодини в окупованому Мелітополі чутно вибухи – Федоров

Вже півгодини в окупованому Мелітополі чутно вибухи – Федоров

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи / Фото: pixabay.com

У місті неспокійно.

Сьогодні, 11 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі чутно вибухи.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

"Мешканці повідомляють про чергу вибухів, які вже протягом півгодини чутно у різних районах міста. Близько години тому вибухи лунали і у Бердянську", - написав він.

Раніше стало відомо, що окупанти від самого ранку криють вогнем Херсон. 

Нагадаємо, у Мелітополі Запорізької області 1 грудня відбулась чергова акція партизанів, внаслідок якої знищені декілька окупантів та пошкоджена військова техніка. 

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