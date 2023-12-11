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На засіданні Ради ЄС обговорять гарантії безпеки для України - Боррель

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На засіданні Ради ЄС обговорять гарантії безпеки для України - Боррель

Очільник євродипломатії Жозеп Боррель / Фото: Getty Images

Боррель закликав Захід до збільшення військової допомоги Україні.

У понеділок, 11 грудня, міністри закордонних справ країн ЄС під час засідання Ради обговорять гарантії безпеки для України. Запропоновані варіанти будуть винесені на саміт лідерів ЄС.

Про це сказав високий представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель, прибувши на засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Sky TG24.

"Росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні (11 грудня - ред.) ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів", - сказав він.

Боррель наголосив, що це важливо, оскільки потрібно, щоб військова підтримка України тривала як "на європейському, так і на двосторонньому рівні".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які гарантії безпеки пропонують західні партнери Україні та чи вплине це на перебіг війни.

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Дата публікації
Перегляди
369
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