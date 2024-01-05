З Латвії виженуть більше тисячі росіян: що сталося

Управління у справах громадянства та міграції Латвії підрахувало, що 1167 росіян не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію та не подали документи на отримання посвідки на проживання у країні.

Про це пише LETA.

Спершу росіяни повинні були скласти тест на знання національної мови та до 31 грудня 2023 року подати заяву про видачу дозволу на дворічне перебування у Латвії.

Усі, хто цього не зробив, змушені будуть пояснити, чому вони не покидають країну. У лютому ці пояснення розглянуть.

Зазначається, що 46 носіїв традицій "русского міра" вирішили діяти превентивно і виїхали самі. Інших же тепер можуть виселити примусово. Процес видворення росіян з країни буде складним, але необхідним, вважають у Латвії. На те, що громадяни країни-терористки добровільно дотримуватимуться законів Латвії вони не сподіваються.

Нагадаємо, 4 січня співробітники Служби безпеки Латвії заарештували громадянина Росії, який стежив за військовими обʼєктами та передавав інформацію ФСБ. Затримання сталось ще 20 грудня минулого року, але розголосу інцидент набув тільки зараз.

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