Росія вдарила по Україні дронами: скільки безпілотників збила ППО

У ніч проти середи, 17 січня, армія Російської Федерації атакувала 20 ударними безпілотниками "Shahed-136/131". Крім того, ворог завдав ударів з району двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Сили ППО знищили 19 дронів.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили БлПЛА з району російського Приморсько-Ахтарськ. Ракети С-300 ворог випустив з території Бєлгогородської обл.

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони знищено 19 Shahed. Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 16 січня російські окупанти знову обстріляли Харків. Росіяни завдали ударів по центру міста – саме туди, де немає жодної військової інфраструктури, а навпаки – розташована житлова забудова.

Вночі проти 17 січня РФ атакувала дронами Одесу. У результаті обстрілу є руйнування та постраждалі. В результаті ударів є пошкодження у житловій інфраструктурі міста.

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