Чи є можливість висадження десанту РФ у Кринках: думка експерта

З'явилася інформація про плани окупантів висадити потужний десант у Херсонській області, щоб атакувати плацдарм ЗСУ у Кринках. Утім, провести таку операцію неможливо без забезпечення вільного польоту гелікоптерів та літаків. Для цього потрібно знищити потужну ППО України в цьому районі, а росіянам поки не вдається цього зробити.

Про це в інтерв'ю "Фокусу" розповів військовий оглядач та експерт Ігор Козій.

За словами Козія, ЗСУ має гарний досвід боротьби з десантом ворога у Гостомелі, Василькові та інших районах, де він робив спроби висадження угруповань. Однак розкриття подібних планів щодо висадки має на меті змусити українців максимально задіяти радіолокаційні станції, що дозволить окупантам їх виявити та завдати ударів.

"А ще таким чином агресор хоче відвернути увагу командування ЗСУ від іншого напряму, на якому хоче завдати ударів – це класичний прийом введення противника в оману для розпилення його сил", – підсумував він.

Нагадаємо, армія РФ продовжує штурмувати позиції ЗСУ біля Кринок. Однак наші воїни утримують їх.

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