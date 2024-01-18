У РФ заявили про атаку БпЛА на Москву (відео)

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в ніч проти четверга, 18 січня, безпілотник намагався атакувати Москву, але був збитий силами ППО.

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Про це інформує телеграм-канал Baza.

У повідомленні вказується, що нібито український безпілотник летів на Москву, але був збитий силами ППО в міському окрузі Подольськ.

На місці падіння уламків, за попередньою інформацією, руйнувань і постраждалих немає.

Пізніше місцеві телеграм-канали опублікували відео вибуху у місті Подольск Московської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у російському Воронежі пролунала серія гучних вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що три райони Москви залишилися без світла, опалення та води у 25-градусний мороз.

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