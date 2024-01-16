У російському Воронежі пролунала серія гучних вибухів (відео)

Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

У ніч проти 16 січня у російському місті Воронеж пролунала серія гучних вибухів.

Про це інформують місцеві жителі у соціальних мережах.

Повідомляється, що рухи вибухів було чутно у Південно-Західній частині міста, в районі Шилово.

Попередньо в результаті влучання постраждав житловий будинок на Тепличній вулиці, до нього виїхали екстрені служби.

Місцеві жителі заявили, що від гучних вибухів тремтіли вікна. Всього було чутно до 16 вибухів.

Офіційної інформації про причини вибухів наразі немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Курській області РФ вночі пролунала серія вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

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