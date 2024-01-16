Іран завдав ракетних ударів по іракському Курдистану (відео)

Іран завдав ракетних ударів по місту Ербіль, яке є столицею регіону Курдистан в Іраку.

Про це інформує ABC News.

Повідомляється, що Корпус вартових ісламської революції (КВІР) завдав дельта ударів по обʼєктах, які розташовані неподалік консульства США.

Також у повідомленні вказується, що аеропорт міста припинив роботу після бомбардування. Декілька вибухів також було зафіксовано неподалік американського консульства.

Крім того, журналісти ABC посиланнями на власні джерела стверджують, що постраждалих серед американських військових немає.

Внаслідок ударів по місту загинуло четверо людей. Також за даними телеканалу, над містом було знищено кілька невідомих безпілотників.

В свою чергу у КВІР заявили, що метою ракетних ударів були "шпигунські штаби" та "антиіранську терористичні групи".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран розробив для Росії нову модель дрона Shahed для атак по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що в Ірані відреагували на удари США і Британії в Ємені.

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