Иран нанес ракетные удары по иракскому Курдистану (видео)

Несколько взрывов было зафиксировано недалеко от американского консульства.

Иран нанес ракетные удары по городу Эрбиль, который является столицей региона Курдистан в Ираке.

Об этом информирует ABC News.

Сообщается, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес дельта удары по объектам, расположенным неподалеку от консульства США.

Также в сообщении указывается, что аэропорт города прекратил работу после бомбежки. Несколько взрывов также были зафиксированы недалеко от американского консульства.

Кроме того, журналисты ABC, ссылками на собственные источники, утверждают, что пострадавших среди американских военных нет.

В результате ударов по городу погибли четыре человека. Также по данным телеканала, над городом были уничтожены несколько неизвестных беспилотников.

В свою очередь в КСИР заявили, что целью ракетных ударов были "шпионские штабы" и "антиранские террористические группы".

Напомним, ранее сообщалось, что Иран разработал для России новую модель дрона Shahed для атак по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Иране отреагировали на удары США и Великобритании в Йемене.

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