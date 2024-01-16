У ЦПД попереджують про підвищену небезпеку ракетних обстрілів: що сталося

Залякування українців та зниження морального духу є пріоритетами російських загарбників.
Російські загарбники найближчими днями можуть завдати ракетних ударів по Україні, ця загроза значно зросла після знищення літаків А-50 та Іл-22.
Про це пише Центр протидії дезінформації у Facebook.
У центрі зазначили, що після знищення літаків А-50 та Іл-22 пропагандисти РФ можуть розпочати інформаційну кампанію з погрозами щодо "ударів відплати".
Головна мета таких заяв — це залякування українців та зниження морального духу.
"Також найближчими днями Центр прогнозує ракетні обстріли. Тому реагуйте на сигнали повітряної тривоги", - уточнюють у ЦПД.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російських окупантів є загалом вісім літаків А-50.
Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що пошкоджений російський військовий літак Іл-22 долетів до Анапи і приземлився там, однак судно не підлягає відновленню.
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