У Путіна висловились про знищення літаків А-50 та Іл-22 в Україні

Кремль стверджує, що не має інформації про те, щоб якісь російські літаки були збиті українськими силами.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи інформацію про збиті військові літаки А-50 та Іл-22.

"Ні, інформації немає. Потім все-таки це тема, яка стосується ходу спеціальної воєнної операції", – сказав Пєсков.

Він також порадив уточнювати цю інформацію в Міністерстві оборони РФ.

Нагадаємо, 15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що Повітряні сили знищили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 у Приазов’ї.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Терміново! Залужний підтвердив збиття російських літаків

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