Чому знищення ДРЛО А-50 – великий успіх Сил оборони України

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний підтвердив, що Повітряні сили знищили російські літаки А-50 та Іл-22 ввечері 14 січня над акваторією Азовського моря.

Чому знищення ворожих літаків – великий успіх наших захисників, пояснює Центр стратегічних комунікацій.

А-50 – російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління, завдяки якому росія керує атаками своєї ударної авіації та виявляє в небі українські літаки.

Наразі це друга втрата або пошкодження А-50 та Іл-22М за час війни.

До цього аналогічний літак А-50 вивели з ладу білоруські партизани на авіабазі Мачулищі у лютому 2023 року. Перший Іл-22М збили бойовики ПВК "Вагнер" під час заколоту Пригожина влітку 2023 року.

"А-50 – це дуже складна і специфічна техніка. Ворог не спроможний компенсувати її втрати, а у арсеналі РФ їх всього налічується до 20 одиниць. Іл-22М11 – захищений повітряний пункт управління, який діяв разом з А-50 під час ворожих повітряних атак проти України. Знищення та виведення з ладу цих літаків – великий успіх Сил оборони України, який полегшить нам боротьбу з ворожою агресією у повітрі", - наголосили в Центрі стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про характеристики, вартість та призначення літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

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