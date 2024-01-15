Ігнат про стан підбитого літака Іл-22: "Корито "восстановлению не подлежит"

Речник Повітряних сил також зазначив, що літаки А-50 були і залишаються "пріоритетною ціллю для нас".
Пошкоджений російський військовий літак Іл-22 долетів до Анапи і приземлився там, однак судно не підлягає відновленню.
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у Мережі 15 січня.
"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе!" – йдеться в заяві Ігната.
Він додав, що цей літак горів. Серед екіпажу є поранені і, не виключено, що й загиблі.
Речник ПС також висловився про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, назвавши його "пріоритетною ціллю для нас".
"До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз!" – написав Ігнат у Мережі.
Читайте провідні новини дня:
- "Суцільний жах і смерть": Жорін про те, як позбутися страху перед мобілізацією
- Куди подівся Резніков: що відомо про ексміністра оборони та скандали, в які він потрапляв
- Апетити Китаю: як Тайвань готується до відбиття можливого нападу вже у 2027 році - ексклюзивний репортаж із Тайбею
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що у Приазов’ї українські Повітряні сили знищили ворожий літак-розвідник А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Залужний розповів, що трапилося з російськими літаками А-50 і Іл-22М
Читайте також: