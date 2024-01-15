Ігнат про стан підбитого літака Іл-22: "Корито "восстановлению не подлежит"

Речник Повітряних сил також зазначив, що літаки А-50 були і залишаються "пріоритетною ціллю для нас".

Пошкоджений російський військовий літак Іл-22 долетів до Анапи і приземлився там, однак судно не підлягає відновленню.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у Мережі 15 січня.

"Схоже, Іл-22 таки дотягнув до Анапи. Живучий гад. Але, як бачите, корито "восстановлению не подлежит". Тому, як не крути, ціль знищена, реанімація не допоможе!" – йдеться в заяві Ігната.

Він додав, що цей літак горів. Серед екіпажу є поранені і, не виключено, що й загиблі.

Речник ПС також висловився про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, назвавши його "пріоритетною ціллю для нас".

"До сьогоднішнього дня знищення цього борта здавалось непосильним завданням для Повітряних Сил. А тут ще й Іл-22 (повітряний командний пункт) попав під роздачу! Одразу дві "жирні" цілі за один раз!" – написав Ігнат у Мережі.

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Пошкоджений російський літак Іл-22 / Фото: Facebook-сторінка Юрія Ігната

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що у Приазов’ї українські Повітряні сили знищили ворожий літак-розвідник А-50 та повітряний пункт управління Іл-22.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Залужний розповів, що трапилося з російськими літаками А-50 і Іл-22М

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