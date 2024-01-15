Збиття російського літака А-50 – відео останнього польоту судна

У Мережі показали відео останнього польоту російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який Повітряні Сили ЗСУ збили 14 січня над акваторією Азовського моря.

Відео опублікували Сили оборони півдня України.

За даними журналістів, на знищених російських літаках А-50 та Іл-22М11 перебувало щонайменше 25 військових. Щонайменше двоє – у званні "полковник".

Нагадаємо, у Мережі з'явилось фото пошкодженого російського літака Іл-22М.

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