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Збиття російського літака А-50 – відео останнього польоту судна

Збиття російського літака А-50 – відео останнього польоту судна

Збиття російського літака А-50 – відео останнього польоту судна

Останній виліт розвідувального літака А-50/ Фото: скриншот

Російський літак А-50 збили над Азовським морем.

У Мережі показали відео останнього польоту російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який Повітряні Сили ЗСУ збили 14 січня над акваторією Азовського моря. 

Відео опублікували Сили оборони півдня України.

За даними журналістів, на знищених російських літаках А-50 та Іл-22М11 перебувало щонайменше 25 військових. Щонайменше двоє – у званні "полковник".

Нагадаємо, у Мережі з'явилось фото пошкодженого російського літака Іл-22М. 

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