У Мережі показали фото підбитого Іл-22М РФ

Пошкоджений Іл-22М найближчим часом не зможе здійснювати бойові вильоти.
Повітряні сили України ввечері 14 січня знищили російські літаки А-50 та Іл-22М над Азовським морем.У мережі з'явилось фото пошкодженого російського літака Іл-22М.
Фото опублікував український журналіст Денис Казанський – на ньому показана хвостова частина літака Іл-22М.
"Підбитий учора Іл-22, на жаль, дотягнув до аеродрому. Але літати вже найближчим часом не зможе", - написав Казанський.
На фото видно, що російський літак, ймовірно зазнав уламкових ушкоджень.
Нагадаємо, стало відомо, скільки було військових на бортах А-50 та Іл-22М11 та в якому званні.
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