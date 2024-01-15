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У Мережі показали фото підбитого Іл-22М РФ

У Мережі показали фото підбитого Іл-22М РФ

У Мережі показали фото підбитого Іл-22М РФ

Фото підбитого Іл-22М РФ / Фото: Telegram / Денис Казанський

Пошкоджений Іл-22М найближчим часом не зможе здійснювати бойові вильоти.

Повітряні сили України ввечері 14 січня знищили російські літаки А-50 та Іл-22М над Азовським морем.У мережі з'явилось фото пошкодженого російського літака Іл-22М. 

Фото опублікував український журналіст Денис Казанський – на ньому показана хвостова частина літака Іл-22М.

"Підбитий учора Іл-22, на жаль, дотягнув до аеродрому. Але літати вже найближчим часом не зможе", - написав Казанський.

Фото підбитого Іл-22М РФ / © Telegram / Денис Казанський
Фото підбитого Іл-22М РФ / Фото: Telegram / Денис Казанський

На фото видно, що російський літак, ймовірно зазнав уламкових ушкоджень. 

Нагадаємо, стало відомо, скільки було військових на бортах А-50 та Іл-22М11 та в якому званні.

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