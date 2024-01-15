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В Сети показали фото подбитого Ил-22М РФ

В Сети показали фото подбитого Ил-22М РФ

В Сети показали фото подбитого Ил-22М РФ

Фото подведенного Ил-22М РФ / Фото: Telegram / Денис Казанский

Поврежденный Ил-22М в ближайшее время не сможет совершать боевые вылеты.

Воздушные силы Украины вечером 14 января уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22М над Азовским морем. В сети появилось фото поврежденного российского самолета Ил-22М.

Фото опубликовал украинский журналист Денис Казанский – на нем показана хвостовая часть самолета Ил-22М.

"Подбитый вчера Ил-22, к сожалению, дотянул до аэродрома. Но летать уже в ближайшее время не сможет", — написал Казанский.

Фото подведенного Ил-22М РФ / © Telegram / Денис Казанский
Фото подведенного Ил-22М РФ / Фото: Telegram / Денис Казанский

На фото видно, что российский самолет, вероятно, получил обломочные повреждения.

Напомним, стало известно, сколько было военных на бортах А-50 и Ил-22М11 и в каком звании.

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