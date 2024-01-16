Ізраїль вивів з Сектора Гази одну з чотирьох дивізій

Ізраїль вивів з Сектора Гази одну з розташованих там дивізій для проведення навчань та відпочинку військових.

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Про це інформує канал NBC з посиланням на заяву ЦАХАЛ.

У Ізраїлі пояснили, що вивели ці сили з палестинського анклаву на "період перепідготовки і навчання".

Військові заявили, що виведення сил дозволить "посилити боєготовність". Разом з тим не повідомляється, як довго військові перебуватимуть за межами Сектору Гази.

"По закінченню цього періоду, відповідно до оцінки ситуації, буде прийнято рішення про продовження оперативної діяльності сил дивізії відповідно до оперативної необхідності", — заявили в ЦАХАЛ.

Також повідомляється, що наразі продовжують діяти три з чотирьох дивізій, які були введені на територію Сектора Гази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Сектором Гази та Єгиптом.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

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