Израиль вывел из Сектора Газа одну из четырех дивизий

Военные заявили, что вывод сил позволит "усилить боеготовность".
Израиль вывел из сектора Газа одну из расположенных там дивизий для проведения учений и отдыха военных.
Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
В Израиле объяснили, что вывели эти силы из палестинского анклава на "период переподготовки и обучения".
Военные заявили, что вывод сил позволит "усилить боеготовность". Вместе с тем не сообщается, как долго военные будут находиться за пределами Сектора Газа.
"По истечению этого периода, согласно оценке ситуации, будет принято решение о продолжении оперативной деятельности сил дивизии в соответствии с оперативной необходимостью", — заявили в ЦАХАЛ.
Также сообщается, что продолжают действовать три из четырех дивизий, которые были введены на территорию Сектора Газы.
Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует взять под контроль границу между Сектором Газа и Египтом.
Кроме того, ранее мы информировали, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одной из целей является обеспечение военного производства.
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