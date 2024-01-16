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Израиль вывел из Сектора Газа одну из четырех дивизий

Израиль вывел из Сектора Газа одну из четырех дивизий

ЦАХАЛ / Фото: Associated Press

Военные заявили, что вывод сил позволит "усилить боеготовность".

Израиль вывел из сектора Газа одну из расположенных там дивизий для проведения учений и отдыха военных.

Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

В Израиле объяснили, что вывели эти силы из палестинского анклава на "период переподготовки и обучения".

Военные заявили, что вывод сил позволит "усилить боеготовность". Вместе с тем не сообщается, как долго военные будут находиться за пределами Сектора Газа.

"По истечению этого периода, согласно оценке ситуации, будет принято решение о продолжении оперативной деятельности сил дивизии в соответствии с оперативной необходимостью", — заявили в ЦАХАЛ.

Также сообщается, что продолжают действовать три из четырех дивизий, которые были введены на территорию Сектора Газы.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль планирует взять под контроль границу между Сектором Газа и Египтом.

Кроме того, ранее мы информировали, что Израиль хочет увеличить оборонный бюджет, при этом одной из целей является обеспечение военного производства.

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