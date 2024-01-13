Ізраїль планує взяти під контроль кордон між Сектором Гази та Єгиптом

Влада Ізраїля повідомила Єгипет про намір розпочати військову операцію, щоб встановити контроль над кордоном між Сектором Гази та Єгиптом.

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Про це інформує The Times of Israel.

Видання повідомляє, що Ізраїль має намір має намір взяти під свій контроль прикордонний пункт "Рафах", а також розмістити війська вздовж так званого Філадельфійського коридору, що розділяє Єгипет і Газу.

Повідомляється, що наразі ізраїльські лідери ще не дали добро на проведення операції, а часові рамки її проведення будуть залежати від перемовин з Єгиптом. В свою чергу Єгипет працює над тим, щоб укласти нову угоду між ХАМАСом та Ізраїлем щодо заручників.

Крім того, видання повідомляє, що офіційні особи Ізраїля намагались переконати владу Єгипту, що операція не призведе до випадкових пошкоджень Єгипту і що вона не порушуватиме обмеження на розміщення військ у цьому районі, передбачені мирним договором 1979 року між країнами.

В свою чергу влада Єгипту відхилила пропозицію Ізраїля про спільне патрулювання ізраїльськими військами єгипетського боку кордону. Влада Єгипту заявила, що вона працює над встановленням бар'єрів і посиленням спостереження в цьому районі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з Сектора Гази не вдалося евакуювати 29 українських громадян, посол назвав причину.

Крім того, ми раніше інформували, що зброю, яку мала отримати Україна, відправили до Ізраїлю.

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