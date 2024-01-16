У Повітряних силах попередили про загрозу балістики зі сходу

Повітряна тривога оголошена у кількох областях.
В ніч проти 16 січня Повітряні сили повідомили про загрозу ракетного удару балістичним озброєнням зі сходу.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники найближчими днями можуть завдати ракетних ударів по Україні, ця загроза значно зросла після знищення літаків А-50 та Іл-22.
Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпропетровській області бійці з ПвК "Схід" збили російську ракету.
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