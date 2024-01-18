Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В РФ заявили об атаке БпЛА на Москву (видео)

В РФ заявили об атаке БпЛА на Москву (видео)

Взрыв

Взрыв раздался в Московской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ночь на четверг, 18 января, беспилотник пытался атаковать Москву, но был сбит силами ПВО.

Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.

В сообщении указывается, что якобы украинский беспилотник летел в Москву, но был сбит силами ПВО в городском округе Подольск.

На месте падения обломков, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Позже местные телеграмм-каналы опубликовали видео взрыва в Подольске Московской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Воронеже прозвучала серия громких взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что три района Москвы остались без света, отопления и воды в 25-градусный мороз.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация