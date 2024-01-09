Українські хакери зламали Інтернет-провайдера у Москві – росіяни залишилась без ТБ

Мешканці Москви залишилися без Інтернету та телебачення.

Українські хакери з угруповання Blackjack зламали московського Інтернет-провайдера "М9ком".

Про це пишуть ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Повідомляється, що закери Blackjack видалили 20 ТБ даних. Це офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту тощо.

Через це частина жителів Москви втратили доступ до Інтернету та телебачення.

Blackjack також вивантажили понад 10 ГБ даних з поштового серверу та клієнтських баз компанії.

Хакери також анонсують серйозну атаку, яка буде помстою за кібератаку на "Київстар".

Нагадаємо, українські хакери виклали у Мережу клієнтську базу російського "Альфа Банку".

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