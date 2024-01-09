Орбан може замінити президента Євроради Мішеля: Кулеба прокоментував

Можливе призначення угорського прем'єра Віктора Орбана тимчасовим президентом Європейської ради, як і головування Будапешта в Раді ЄС у другому півріччі 2024-го, не вплинуть негативно на Україну та євроінтеграцію.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Навіть якщо шість місяців там Орбан виконуватиме ці функції, він вже все одно в цей час буде головуючим у ЄС, оскільки головування Угорщини. Переживемо ці шість місяців", - висловився він.

За словами Кулеби, Україна "веде дуже інтенсивну роботу" на європейському треку.

"Ми маємо чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємося, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокація цих рішень", - наголошує голова МЗС.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що він достроково йде у відставку. Він прагне приєднатися до бельгійської ліберальної партії MR - Mouvement Réformateur (Реформістський Рух), яка буде брати участь у виборах до Європейського парламенту.

Тим часом Politico пише, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан може замінити президента Євроради. Адже саме Угорщина головуватиме у Раді ЄС від липня 2024 року до грудня.

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