Орбан может заменить президента Евросовета Мишеля: Кулеба прокомментировал

Возможное назначение венгерского премьера Виктора Орбана временным президентом Европейского совета, как и председатель Будапешта в Совете ЕС во втором полугодии 2024-го, не повлияют негативно на Украину и евроинтеграцию.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Даже если шесть месяцев там Орбан будет выполнять эти функции, он уже все равно будет председательствовать в ЕС, поскольку председательство Венгрии. Переживем эти шесть месяцев", — высказался он.

По словам Кулебы, Украина "ведет очень интенсивную работу" на европейском треке.

"У нас есть четкий план, четкое понимание, куда мы двигаемся, кто с кем работает, каков график принятия решений, адвокация этих решений", — отмечает глава МИД.

Напомним, президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что досрочно уходит в отставку. Он стремится присоединиться к бельгийской либеральной партии MR – Mouvement Réformateur (Реформистское Движение), которая будет участвовать в выборах в Европейский парламент.

Тем временем Politico пишет, что премьер Венгрии Виктор Орбан может заменить президента Евросовета. Ведь именно Венгрия будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 до декабря.

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