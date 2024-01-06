Зеленский призвал передать Украине замороженные активы РФ

Замороженные российские активы за рубежом на сегодняшний день составляют около 300 млрд долларов.

Потеря активов будет самой болезненной для России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Российским элитам и руководству безразлично к человеческим жизням, но больше всего не безразлично к деньгам. Потеря активов будет для них самой болезненной потерей. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора", — добавил Владимир Зеленский.

По словам президента, решение по использованию замороженных активов для поддержки Украины будет справедливым и законным ответом на агрессию России, а также правильным сигналом потенциальным агрессорам в мире.

"Я призываю партнеров быстро двигаться к созданию соответствующей правовой базы. В этом году мы должны достичь ощутимого прогресса в вопросе использования замороженных российских активов в пользу Украины. На пути к этой цели мы твердо полагаемся на лидерство "Группы семи", — добавил президент.

Ранее уже сообщали, что в Украине заработала платформа, где отчитываются о конфискованных деньгах и имуществе у пособников Кремля.

85 тысяч долларов и более 77 миллионов гривен денежных российских активов конфисковали в Украине.

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