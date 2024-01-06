В Бундестаге призвали передать ВСУ ракеты Taurus для ударов о целях в РФ

Несколько представителей партий немецкого Бундестага по обороне высказались за предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus для ударов по целям на территории агрессорки России. Впрочем, это та позиция, которую федеральное правительство раньше называло неприемлемой.

Об этом говорится в публикации издания Rheinische Post.

Относительно поставок для ВСУ Taurus ранее высказались спикер по вопросам обороны от "Зеленых" Сара Нанни и эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза, бывший полковник Бундесвера Родерих Кизеветтер. Политики подчеркивают, что Украина должна иметь право использовать эти дальнобойные ракеты для уничтожения российских установок, из которых оккупанты запускают ракеты.

"Самой эффективной защитой от российских авиаударов является огонь по целям на российской территории и на оккупированных территориях на востоке Украины, откуда Россия совершает свои атаки", — отмечает Нанни.

Между тем, Кизеветтер считает, что для таких ударов незаменимыми будут немецкие крылатые ракеты. "Taurus важен потому, что эта система очень эффективна и может быть использована для уничтожения структур снабжения и управления далеко за линией фронта", – сказал он.

Политик также выразил мнение о том, что с помощью дальнобойного оружия Украина может уничтожить Крымский мост, что исключит возможность поставки российских войск через Крым, уничтожит Черноморский флот, а также заставит врага капитулировать, освободив таким образом полуостров.

Напомним, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявил, что Германия медлит с передачей Taurus по ряду причин. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал юридические причины против поставок, таких как необходимость мандата Бундестага отправить военных за границу, чтобы помочь Украине интегрировать ракеты в их советские самолеты.

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